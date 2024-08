La nuova maglia della Juventus? Fenomenale | social e tifosi impazziti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Almeno questo! In un calcio che elimina i raccattapalle, ennesima pedata al buono dello sport - geniali le mentitrovata - le terze maglie prodotte dall'Adidas sono un ritorno alle tradizioni: stemmi storici, colletti e bottoni. Niente divise fluorescenti, per alcune delle squadre più blasonate. Poi certo, 150 euro per laufficialepartita - parliamo di quellaJuve - sono un attentato alle coronarie dei genitori che hanno un bambino, da codice rosso sicuro per chi ne ha di più. Tenete alla portata il defibrillatore. Ecco: qui problemi di salute a parte va fatta una riflessione, perché è troppo facile lamentarsi delle maglie taroccate vendute fuori dallo stadio se per comprarne una originale devi accendere un mutuo. Andiamo oltre.