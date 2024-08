La musica di Dalla Battiato Battisti a Cascina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pisa, 14 agosto 2024 - Piazza dei Caduti aè pronta ad ospitare l'ultima data estiva in Toscana dello show "3CantAutori - Viaggio nellaindimenticabile". Lo spettacolole, un omaggio a Franco, Lucioe Lucio, si terrà venerdì 16 agosto a partire dalle 21:30, l'ingresso è gratuito. Il concerto ha già riscosso grande successo a Tirrenia, dove è stato inserito all'interno del cartellone "Marenia Non Solo Mare": si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Appuntamento unico in Italia , "3CantAutori", oltre ad essere un evento denso di emozioni e ricordi, è un concerto il cui impatto culturale è importante e molteplice, perché rafforza il legame tra le diverse generazioni di ascoltatori, promuovendo un dialogo intergenerazionale.