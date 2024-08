La casa di Polly Pocket a grandezza naturale è su Airbnb | ecco come soggiornarvi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 14 agosto 2024), mini bambola diMattel, è famosa per i suoi universi in miniatura: per festeggiare il 35esimo compleanno della bambola, l’azienda offrirà un soggiorno all’interno del cofanetto vintage Pigiama Party degli anni ’90 di, ricostruito a. Ladisarà disponibile per il soggiorno su, e si trova nella cittadina di Littleton, in Massachusetts, Stati Uniti. Disposta su due piani e alta quasi 13 metri, ladioffre ai visitatori un universo tascabile che farà sognare chiunque vi soggiornerà, immergendoli in un mondo dove l’immaginazione non ha limiti.