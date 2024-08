Incendio a Santa Margherita | Ettari di Vegetazione in Fiamme Allarme nelle Zone Limitrofe

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Teramo - Un vastosta devastando la zona diad Atri, con leche hanno già distrutto diversidi. Il rogo, originatosi in contrada Cascianella, si è rapidamente esteso, minacciando il cimitero della zona e avvicinandosi pericolosamente al comune di Cellino Attanasio e all'area artigianale circostante. Sul posto sono attualmente impegnati i Vigili del Fuoco della provincia di Teramo, affiancati dalle squadre della Protezione Civile regionale. È previsto l'arrivo di rinforzi aerei da parte del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l'emergenza e tentare di arginare l'avanzata delle. La situazione è in continua evoluzione e le autorità locali raccomandano alla popolazione di evitare l'area interessata e di seguire le indicazioni delle forze dell'ordine.