Incanto Liberty | e dal Tettuccio sfilano undici carrozze d’epoca

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per la giornata più calda dell’estate, domani, giorno di Ferragosto, la Valdinievole offre a cittadini e turisti un’ampia scelta. Iniziamo da Montecatini Terme che oltre al tradizionale appuntamento con le corse dei cavalli, alle ore 19,30, offre passatempi per tutta la giornata: dalle ore 9 allo Stabilimento, i volontari dell’associazione "Angeli del bello" accoglieranno i visitatori con il tradizionale omaggio floreale. Alle ore 11, nel piazzale vicino al, sarà possibile ammirare la sfilata delleche partecipano a "", le stesse che, la sera, saranno all’ippodromo per accompagnare in pista i cavalli al via nel gran premio. Apertura straordinaria con orario 10-12 e 16-19 del Mo.Ca, Museo di Arte Contemporanea di Montecatini, a Palazzo Comunale, dove sarà possibile visitare gratuitamente lo spazio espositivo.