Immigrazione la ricetta-Meloni? Funziona fa scuola nella Ue e convince anche Londra

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il destino non è scritto. La politica di contrasto all'irregolare fondata su «esternalizzazione e spostamento delle frontiere europee», con la quale «non è cambiato niente» (Elly Schlein alla conferenza nazionale del Pd, 20 gennaio 2024), sta invece cambiando tutto.se la sinistra racconta il contrario, la resa a ondate migratorie incontrollate e capaci di stravolgere nel giro di poche generazioni intere società, di creare enclave in cui le ragazze non possono indossare una gonna e uscire da sole, come avviene a Molenbeek in Belgio e a Saint-Denis in Francia, non è inevitabile. Ci sono decisioni che possono fare la differenza. Ora lo diconoi dati di Frontex, l'agenzia della guardia di frontiera della Ue, e le scelte del governo britannico del laburista Keir Starmer, il cui partito è membro dei Socialisti europei, la stessa famiglia del Pd.