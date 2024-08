Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere | arriva la guerra nella serie nel nuovo trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Oggi è stato rivelato ilfinale della seconda stagione de Il: Glidel. Le nuove immagini mostrano la Terra di Mezzo in preda alla discordia seminata da Sauron, e l’inganno e la manipolazione che portano alla creazionedel. Alleanze improbabili si forgiano nel fuoco, e le vere amicizie sono messe alla prova. I pericoli non sono più celati dall’ombra, ma scivolano verso la luce. Decisioni importanti spettano ai regni di Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e alle terre intermedie, mentre la sicurezza e la pace di questi regni sono in bilico. Questa seconda stagione racconta dell’atteso assedio di Eregion, una battaglia decisivastoria della Seconda Era della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien, dalla quale non tutti riescono a sopravvivere.