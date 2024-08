Il rovescio della medaglia verde

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L'addio al motore termico delle auto è più complicato del previsto. Chi ha una macchina vecchia non la tiene per motivi ideologici, ma semplicemente perché non ha i soldi per comprarne una nuova. Roberto Giardina è un collega siciliano, che da oltre mezzo secolo vive in Germania. L’ho conosciuto anni fa, quando lavoravo per il Quotidiano Nazionale, di cui lui era corrispondente. Ricordo i suoi articoli da Berlino, sempre gustosi e soprattutto dedicati non a noiose questioni di politica interna ma a vicende pratiche, con risvolti nella vita di tutti i giorni. Da quando è andato in pensione, manda le sue cronache a Italia Oggi e quella ultima,scorsa settimana, è davvero degna di nota.