Il racconto dell' estate | Mistero ai Bagni Piero

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sulla spiaggia dorataa Versilia viene trovato un corpo senza vita. Omicidio? Suicidio? Incidente? I curiosi – influencer, magistrati, ambulanti – azzardano ogni ipotesi. Chi risolverà il caso? In esclusiva per Vanity Fair ilestivo di Giacomo Papi, per chi ha amato (o deve ancora scoprire) il suo romanzo La piscina