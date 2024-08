Il punto sul mercato del Benevento | Acampora verso il reintegro possibilità anche per Viviani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’infortunio di Nardi (LEGGI QUI) rischia di complicare non poco i piani di Auteri e in queste ore la società sta valutando le opzioni possibili per fronteggiare la lunga assenza alla quale sarà costretto l’ex Reggiana che non sarà disponibile, salvo piacevoli sorprese, fino ai primi mesi del 2025. Nel reparto mediano al momento la squadra giallorossa può contare su Talia, Pinato, Prisco, Simonetti, Agazzi e Alfieri, oltre all’attaccante Carfora che il tecnico fino ad ora ha sempre utilizzato a centrocampo. Il, poi, ha ancora sotto contrattoche fino alla settimana scorsa erano considerati sicuri partenti, ma con gli ultimi sviluppi la loro situazione potrebbe mutare.