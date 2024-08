Il giovane operaio morto folgorato da una scarica elettrica

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Èdopo tre giorni di agonia in ospedale. Nulla da fare per Nicholas Colombini,di 32 anni originario di Terni: ilha perso la vita dopo un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso, 10 agosto, in un capannone in fase di ristrutturazione a