I membri dell’EBU trasmetteranno in diretta TV l’UEFA Women’s EURO 2025

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’Unionepea di radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare uno storico accordo con la UEFA per l’acquisizione di tutti i diritti mediatici per UEFA, che copriranno 34 territori per conto di 37. I diritti mediatici acquisiti comprendono la trasmissione in TV, in digitale e in radio, e iL'articolo IinTVproviene da Sport in TV.