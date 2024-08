I costumi interi delle vip | colorati sexy e… costosi

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le vip mandano ai follower cartoline dalle loro vacanze, pubblicando sui social scatti in cui sfoggiano i loro fisici perfetti e anche il beachwear. Isono sempre molto amati in spiaggia, complice forse quel tocco di eleganza in più che portano all’abbigliamento da spiaggia. Quellie a fantasia accendono l’estate ma c’è anche chi preferisce il nero e punta tutto sulla seduzione. Alcune poi, non sanno proprio dire di no al fascino dei top-brand e anche in riva al scelgono capi. Neri econ laccetti e cut out Federica Nargi in TalhitaIl nero spesso viene associato alla sensualità e anche al mare sembra il preferito da chi vuole osare con la seduzione. Non è forse un caso allora che chi sceglie itotal black aggiunga un extra di sex appeal con laccetti intriganti, oblò e cut-out.