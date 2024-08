I bambini che dormono male hanno un rischio maggiore di assumere sostanze da adulti | l’ipotesi dello studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Unosu oltre 1.514 adolescenti ha osservato che ildi uso di, come alcol e marijuana, all'età di 15 anni può essere influenzato dalle abitudini di sonno attuate già durante l'infanzia. Nello specifico, sembra che ci sia un'età critica in cui la quantità di sonno può perfino aumentare del 45% le probabilità di consumare alcolici in adolescenza.