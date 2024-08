Gli incendi in Canada del 2023 hanno emesso 2 miliardi di tonnellate di CO2 | è un problema enorme

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nel nuovo rapporto “State of Wildfires–2024” gli scienziatideterminato che i catastroficidello scorso anno inliberato in atmosfera un quantità mostruosa di gas a effetto serra, paragonabile alla CO2 emessa in 10 anni di. Qual è l'impatto di questo fenomeno e perché la crisi climatica aumenta il rischio di roghi devastanti.