Gli esclusi eccellenti alla Tratta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Due giorni fa, al momento della presentazione della lista per la, era stato il turno di Zio Frac, escluso dopo l’assenza di luglio per un infortunio dell’ultimo momento. Ieri mattina sono stati troncati sul nascere i dubbi sulla scelta o meno di Anda e Bola, dopo l’infortunio al verrocchinomossa della batteria. E dopo le batterie è stata la volta - non è una novità - di Remorex e di Tale e Quale. Quattro cavalli che in teoria darebbero vita a un lotto ’in alto’ (tre hanno già vinto, Anda e Bola è quotatissimo anche se non ha ancora conquistato un Palio) ma che in pratica stanno collezionando per svariati motivi diverseoni. Tutti e quattro sono così fuori dai giochi, consegnando così ad altri ’colleghi’ il ruolo di potenziali favoriti.