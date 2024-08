Genoa-Inter Zielinski stupisce e offre uno spiraglio | la suggestione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In occasione di, match con cui avrà inizio la stagione di Serie A 2024-2025, potrebbe esserci un recupero “last minute” di Piotr. LA SITUAZIONE –potrebbe vedere la presenza, almeno dalla panchina, del polacco Piotr. Il centrocampista nerazzurro, ai box nelle scorse settimane a causa di un risentimento muscolare, potrebbe effettuare un recupero insperato in vista della sfida con il club allenato da Alberto Gilardino. L’auspicio del tecnico Simone Inzaghi è di poter contare sul classe 1994 come pedina importante da spendere a partita in corso.proverà a prendere parte a: le ultime da Appiano Gentile! LO SCENARIO – Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport,ha dimostrato un costante miglioramento negli ultimi giorni.