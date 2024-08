Frontale tra auto 2 morti nel Veronese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 9.20 Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in uno scontrosulla Provinciale 28 a Valeggio sul Mincio, nel. I due uomini, di 35 e 38 anni, erano in macchina con un amico, ora ricoverato in gravi condizioni. Ferito anche il guidatore dell'altracoinvolta. Per soccorrerli sono dovuti intervenire i pompieri con un'gru.