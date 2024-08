Fofana Milan attenzione allo UNITED | c’è il rischio di un inserimento si lavora SENZA SOSTA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilcontinua are con il Monaco per arrivare a, ma c’è ildi undel Manchester: le ultime Ilcontinua aresul fronte, dopo che il centrocampista francese ha di fatto rotto il suo rapporto con il Monaco saltano gli ultimi impegni e allenandosi a parte. In