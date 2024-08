Ferragosto da ' Il sorpasso' a ' Un sacco bello' | i film che lo hanno raccontato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Le vacanze al mare con le grandi abbuffate in spiaggia, le grigliate in campagna con l'immancabile partita di pallone e i tradizionali fuochi d'artificio, ma anche il grande caldo, le città vuote, i negozi 'chiusi per ferie' e la solitudine di chi resta, per alcuni occasione d'oro, per altri una sciagura a cui porre rimedio, a tutti i costi. Il, nonostante tutto, resta la festa dell'estate per eccellenza, da sempre fonte di ispirazione per il cinema. Tra le pellicole italiane, ormai 'cult', che lo'Il' di Dino Risi, 'Un' di Carlo Verdone, 'Caro diario' di Nanni Moretti, 'Ferie di agosto' di Paolo Virzì con il recente sequel 'Un altro' girato a distanza di ventotto anni, 'Una botta di vita' con Alberto Sordi e 'Pranzo di' di Gianni Di Gregorio.