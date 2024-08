Evasione fiscale | confisca definitiva per società esercente l’attività di minimercati e per il titolare

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Marcianise. I militari della Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione a una sentenza didisposta dal Tribunale di Santa Maria C.V. nei confronti di unadi, nonché del rispettivo rappresentante legale, per un valore complessivo di oltre 800.000 euro. Le operazioni in rassegna, eseguite dalla Compagnia di Marcianise, fanno seguito a una attività di verificacondotta nell’anno 2021, all’esito della quale era stata accertata l’omessa presentazione delle previste dichiarazioni fiscali per oltre 7 milioni di euro e il mancato versamento delle relative imposte per un totale di oltre 1,8 milioni di euro. Alla luce di quanto sopra, il rappresentante legale dellaera stato deferito alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il reato di omessa dichiarazione, ex art. 5 del D.lg.