Esodo estivo parte il lungo ponte di Ferragosto primi rientri nel fine settimana

(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2024 Ecco il video dell'Anas con la situazione su strade e autostrade. • Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto, nella mattinata di domani, giovedì 15, e nelle giornate di sabato 17 agosto e domenica 18 agosto • Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, 15 agosto, dalle ore 7 alle 22;sabato 17 agosto dalle 8 alle 16; domenica 18 agosto dalle 7.00 alle 22.00 • La campagna "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e i consigli per un viaggio sicuro: generi di prima necessità, controllo del veicolo e del meteo, uso dei dispositivi di sicurezza, riposo, no all'uso di droga e alcol, niente distrazione