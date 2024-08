Elisa Di Francisca | Benedetta Pilato mi ha detto ‘Non sei mia madre’ Ho cercato di chiarire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È stata una delle polemiche delle Olimpiadi di Parigi 2024:che si dice felice del quarto posto nei 100 rana,Diche invece giudica “surreale” il commento a caldo della nuotatrice italiana. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex fiorettista, due ori olimpici, 7 mondiali e 13 europei, torna a parlare del caso che ha infiammato il dibattito, alla luce anche della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella di invitare al Quirinale i quarti classificati: “Se i concetti potevano essere espressi diversamente? Lo riconosco. Ma non sono una giornalista: ero in diretta come ex atleta, ambassador del Coni a Parigi 2024., a caldo, ha definito il quarto posto il giorno più bello della sua vita. Mi hanno chiesto un commento: mi è venuto da dire quello che hoperché ci credo profondamente”.