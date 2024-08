Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il presidenteiano Danielè statoto dalla suaVerónica Abad perdipresso il Tribunale politico di Quito. "E' un maschilista e un misogino", ha detto la Abad accusandolo di trattamento ostile nei suoi confronti per essere stata "mente esautorata". Il motivo dello scontro è stato il trasferimento della donna in Turchia per presunti motivi di sicurezza lo scorso 8 agosto, nonostante la sua destinazione come ambasciatrice della pace fosse Israele, nomina questa ricevuta nel 2023. "Continuerà a svolgere le sue funzioni fino a quando non sarà organizzato il suo ritorno all'Ambasciata dell'a Tel Aviv", si legge nel documento che giustifica il suo cambiamento di destinazione. Non è la prima volta che il presidente dell'e la suasono ai ferri corti.