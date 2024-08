Donne meno retribuite caro-bollette pesa di più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lefanno più fatica a pagare lee, in alcuni casi, anche a riscaldare la propria abitazione. Con lavoriretribuiti e a voltecontinuativi lesole, e ancora di più le mamme single, rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica più facilmente degli uomini. Il che significa che anche quello energetico, soprattutto dopo la crisi del 2022, è diventato un ambito in cui si rispecchia la disuguaglianza di genere. A fare il punto è uno studio della Camera dei deputati, che analizza gli ultimi dati e studi europei in materia, dedicando un focus particolare alla situazione in Italia. Le probabilità più alte di trovarsi in arretrato col pagamento delleriguardano le coppie con figli rispetto a quelle senza figli (30% a fronte del 23%), e lesingle rispetto agli uomini single (31% contro il 26%).