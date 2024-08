Deathbound è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024), il dinamico soulslike single-player basato su party dello sviluppatore indie brasiliano Trialforge Studio, viene lanciato oggi per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Formate alleanze con guerrieri caduti utilizzando l’innovativo sistema di party a 4 eroi e unitevi per sconfiggere creature e nemici spaventosi.è un gioco soulslike basato su un gruppo di giocatori, ambientato in un mondo cupo in cui Fede e Scienza si scontrano. Non potete sopravvivere da soli, ma dovete sfidare la Morte stringendo legami con i guerrieri caduti che incontrate durante il vostro viaggio. Grazie a un fluido sistema di party a 4 eroi, potrete passare da un personaggio all’altro a metà combattimento per conquistare l’insensibile terra di Ziêminal. Sfruttare le abilità e le tecniche di combattimento uniche di ciascun guerriero è la chiave della vittoria.