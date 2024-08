Daria Bignardi | Decreto carceri il simbolo della mancanza di coscienza di questo governo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Agosto è il mese più difficile per le persone sole: per i detenuti, significa stare chiusi in una stanza senza ventilatori o aria condizionata, insieme ad altri. Le nuove norme tutelano poco, in un anno dove i suicidi sono già aumentati rispetto all'estate del 2022