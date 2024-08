Danza note e parole per ricordare l’artista e il politico Giglio Zarattini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non ha per niente sorpreso l’alto numero di persone che sabato, nell’arena del Museo Brindisi a Lido di Spina, ha preso parte alla piacevole, intensa serata organizzata a ricordo di, l’eclettico artista e uomoscomparso vent’anni fa ad appena 46 anni. Ciò che ha lasciato in termini di affetti e di testimonianze concrete (di fatti, potremmo dire) è tuttora qui e rimarrà.