Daily Crown | ' non sono più reali' ancora critiche per nuovo tour di Harry e Meghan

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Londra, 14 ago. (Adnkronos) - Ci risiamo: un altrodi, stavolta in Colombia e su invito della vice presidente, riaccende le polemiche, le stesse già nate con il loro viaggio in Nigeria della scorsa primavera. Non si tratta di visite di Stato, eppure ne hanno tutta la parvenza, a tratti lo stesso cerimoniale, con i Sussex, fuori dai doveri, ricevuti come rappresentanti del Regno. Domani, il secondogenito di Carlo e Diana e la moglie americana saranno nel Paese sudamericano, accolti, c'è da scommetterci, con tutti gli onori che spetterebbero loro se fosse'in carica' come 'senior'.