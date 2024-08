Covid impennata a luglio | +30% di casi e +26% di morti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 ago. (Adnkronos Salute) - Crescono ie idi. Dal 24 giugno al 21, il numero di contagi è aumentato del 30% e quello deidel 26% rispetto al precedente periodo (27 maggio - 23 giugno). Lo rileva l'ultimo aggiornamento epidemiologico-19 dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Dal 24 giugno al 21sono stati identificati 186mila nuovi contagi in 96 Paesi, segnalati oltre 23mila nuovi ricoveri e più di 600 nuovi ingressi in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia fino al 212024 sono oltre 775 milioni idiconfermati nel mondo e più di 7 milioni i decessi. "JN.1 è la variante di interesse (Voi) più segnalata, registrata 135 paesi e rappresenta il 25,7% delle sequenze. In discesa rispetto al dato del 30,2% del periodo precedente - si legge nel report - mentre KP.3.1.1 e LB.1, i lignaggi discendenti di JN.