Coppa Italia Benevento-Potenza | al via la prevendita chiusi alcuni settori

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 1 minutoIlCalcio comunica che a partire dalle ore 14:00 di oggi 14 agosto 2024 e fino alle ore 21:45 del 18 agosto p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita diSerie C, in programma il giorno 18 agosto p.v. alle ore 21:00. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE ABBONATI INTERO CURVA SUD 2€ 10€ DISTINTI 2€ 13€ SETTORE OSPITI 10€ NB: I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DIe da prevedere ulteriori commissioni di servizio aggiuntive Ticketone pari ad 1,50€ + iva. Si comunica che, esclusivamente per questa gara, per iCURVA NORD LOCALI, TRIBUNA SUPERIORE, TRIBUNA INFERIORE e TRIBUNA CENTRALE non sarà ammessa la vendita dei tagliandi.