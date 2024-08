Collanine colorate la mania dell’estate | creando il nostro gioiello riusciamo a liberare la mente

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Quello delleo con conchiglie è un trend ciclico che torna di moda praticasempre in estate. Quest'anno però spopolano tutorial e kit per creare gioielli unici. E' tutta colpa di Taylor Swift o di Angelina Mango? Come è nata la tendenza e quali effetti ha sul cervello la dilagantedei bijou fai da te?