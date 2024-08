Cna per il ponte di Ferragosto quasi 4 miliardi di fatturato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Oltre 3,7di euro, grazie in particolare ai turisti stranieri. È il giro d'affari che sarà movimentato durante il super-dal 12 al 18 agosto secondo le stime di Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. Saranno gli ospiti provenienti da oltre confine a spendere di più, una spesa la loro quantificata intorno ai due, mentre gli italiani in vacanza si fermeranno a 1,7. La voce più importante è costituita dalle spese per la ricettività che ammonteranno a 1,3, per il 55% a carico degli stranieri e per il residuo 45% degli italiani. A seguire il trasporto, che vale circa 600 milioni, e la ristorazione, che si ferma a 570 milioni, una cifra quest'ultima che fotografa soltanto la spesa dei turisti, vale a dire di quanti pernottano fuori casa, e non l'intero valore della ristorazione, ben più elevato.