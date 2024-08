Centro servizi per le famiglie con i bimbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cariplo sostiene lee dona 366.000 euro per ildi Mazzo di Valtellina. Fondazione Cariplo nei giorni scorsi ha infatti approvato un contributo di 366.000 euro per il progetto “Luoghi per Crescere:per lecon figli in età 0-6 anni“ presentato in partenariato con il settore privato e con i comuni di Lovero, Vervio e Tovo Sant’Agata, con l’obiettivo di creare una Mazzo di Valtellina dedicato allecon bambini nella fascia di età 0-6 anni.