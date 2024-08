Carne verdura e la vitamina speciale? Grigliata di Ferragosto l' errore da non fare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)è alle porte. E milioni di italiani si stanno preparando per la celebredi fine estate. Ma quasi sono le regole auree per cucinare lain modo perfetto? Il professore Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell'Università Campus Biomedico di Roma ha fornito alcuni consigli utili. "unae stare attenti, allo stesso tempo, alla salute non è impossibile - ha spiegato l'esperto a Viva il pollo - basta scegliere carni povere di grassi, come quelle bianche, abbondare di erbe aromatiche antiossidanti, prediligere alimenti ricchi diC per facilitare l'assorbimento del ferro, marinare per ridurre il rischio di contaminazione batterica e la formazione di sostanze potenzialmente dannose, salare con moderazione e ingegno e prediligere cotture a fuoco moderato".