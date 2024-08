Calciomercato Lazio doppio colpo in arrivo | stretta per bomber e centrocampista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo una stagione non di certo esaltante e tanti cambiamenti in rosa, allenatore compreso, laha iniziato un’opera di rebuilding importante puntando su diversi profili intriganti. Unestivo che non ha riservato colpi a effetto ma che, in pieno stile Lotito, potrebbe rivelarsi ben più efficace di quel che sembra. I botti, comunque, potrebbero arrivare alla fine. Nella sponda biancoceleste della Capitale servono altre due pedine per completare lo scacchiere tattico di Baroni: un attaccante e un. Ilsarà Boulaye Dia: trovato l’accordo con la Salernitana, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni e il prestito di Gonzalez, classe 2003, che andrà a Salerno. Serve l’accordo con l’entourage del calciatore che a Salerno e in B non vuole restare.