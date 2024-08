Cadavere in auto | uomo potrebbe essere stato ucciso dal figlio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈaccoltellato l’il cuitrovato in un’abbandonata nei pressi dello svincolostradale a Pomigliano d’Arco (Napoli): secondo alcune indiscrezioni è il padre della persona arrestata dai vigili urbani per tentato furto in un’abitazione. L’arree la vittima sono di nazionalità tedesca. Secondo le prime ricostruzioni, l’sulla quale viaggiava il ladro, già destinatario di arresto europeo, ha subito un guasto, e per questo motivo l’si è fermato nei pressi dello svincolostradale di Pomigliano d’Arco. Probabilmente ha cercato di introdursi in una delle abitazioni della zona alla ricerca anche di una vettura da usare per la fuga. Suldel padre, nascosto nel bagagliaio della vettura, sono state trovate ferite da taglio. L’arreportato nel carcere di Poggioreale.