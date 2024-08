Buone notizie dell’orrore | torna il mostro della laguna nera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) James Wan, il regista di Aquaman, tornerà nel mondo marino per il suo prossimo film: sta sviluppando un remake di Il(Creature From The Black Lagoon), cult horror del 1954 diretto da Jack Arnold, ed è in trattative per dirigerlo per la Universal Pictures. Wan è famoso soprattutto per aver creato e diretto numerosi film horror, dando il via a saghe di grande successo, come quelle di Saw, Insidious e The Conjuring. Il progetto, riferisce Variety, è descritto come una "rivisitazione modernizzata che si spinge verso l’horror viscerale pur rispettando il classico originale". L’annuncio del remake arriva a 70 anni esatti da quando Ilè arrivato per la prima volta sul grande schermo con gli interpreti Richard Carlson e Julia Adams.