Brucellosi Palumbo Cisal | Nomina commissario straordinario tardiva strada in salita

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Caserta. “Ladel direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo Nicola D’Alterio aper labovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi bovina e bufalina giunge in maniera telefonata ed in clamoroso ritardo”. É quanto afferma il Segretario Generale dellaCaserta Ferdinando. “Pur non conoscendo i confini entro i quali sarà chiamato ad operare ilci auguriamo che agisca con coraggio, in discontinuità col passato e che il suo insediamento non sia la classica rondine che non fa primavera. Al Dott. D’Alterio vanno comunque i migliori auguri di buon lavoro, laè lunga ed è tutta in, la speranza è che possa ottenere risultati importanti e mettere in sicurezza la mozzarella di bufala campana dop, bandiera del Made in Italy e fonte di lavoro e sussistenza per migliaia di operatori.