Brann Bergen-St Mirren Qualificazioni Conference League 15-08-2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Come nell’altra sfida tra norvegesi e scozzesi, quella tra Tromso e Kilmarnock in programma alla stessa ora, anchee St.ripartono da un pareggio, anche se per 1-1, ma cambia poco con le nuove regole sui gol in trasferta. Ilha quasi il doppio dei punti rispetto a Tromso nella classifica InfoBetting: Scommesse Sportive e