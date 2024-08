Borsa | l' Europa apre in rialzo attesa per l' inflazione Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le Borse europee aprono in, in vista dell'negli Stati Uniti. Gli investitori si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare di quella statunitense, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic secondo cui un taglio dei tassi è in arrivo. Positive Parigi (+0,75%), Londra (+0,57%) e Francoforte (+0,39%).