Borsa | l' Asia chiude mista si guarda a inflazione Usa e guerre

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le Borsetiche chiudono contrastate con i timori per le tensioni geopolitiche, in modo particolare in Medio Oriente. L'attesa dei mercati si concentra sull'negli Stati Uniti, in arrivo nel corso della giornata. Dato che sarà rilevante per le prossime decisioni della Fed sul taglio dei tassi d'interesse. In rialzo Tokyo (+0,58%). Sul fronte valutario la divisa nipponica sale sul dollaro a 147,20 e sull'euro a 161,84. Positive anche Seul (+0,88%) e Mumbai (+0,2%). A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,52%), Shanghai (-0,44%) e Shenzhen (-0,57%). Sul fronte macroeconomico, dopo l'a luglio e i prezzi alla produzione del Regno Unito, in arrivo l'indice dei prezzi al consumo in seconda lettura dalla Francia; il Pil finale e la produzione industriale dell'Eurozona.