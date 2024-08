Bambino di 3 anni rischia di annegare in una piscina a Caltagirone è grave

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Undi soli 3lotta tra la vita e la morte all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania dopo averto dinei giorni scorsi in unaprefabbricata fuori terra a. L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata in una zona residenziale della città. I carabinieri della Stazione distanno indagando per (Monrealelive.it)