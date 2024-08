Avvocato nominato garante degli animali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per promuovere la tutela ed il benessereil Comune di Ancona ha istituito, per la prima volta, il ‘’ e hal’Vanessa Marini. La legale è stata individuata dalla Consulta, composta dalle associazioniste del territorio, per ricoprire il ruolo istituzionale, che sarà indipendente, gratuito e duraturo nel tempo, svolgendo la funzione didei diritti, non solo d’affezione, ma anche selvatici e esotici.