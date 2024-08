Auto in fiamme a San Giuliano Terme anziano muore carbonizzato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) SAN– È giallo per la morte di un uomoall’interno della suasulla provinciale Calcesana nel comune di San, in provincia di Pisa. L’episodio è accaduto intorno alle 2,30 del 14 agosto. Quando i vigili del fuoco, avvertiti della presenza di un’insulla strada, sono arrivati sul posto era ormai troppo tardi. Quando hanno spento il rogo all’interno c’era, ormai cadavere, un uomo dell’apparente età di 80 anni. Inutile l’arrivo sul posto dei sanitari, che ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sull’episodio indagano i carabinieri, anche per capire se l’incendio sia scoppiato a seguito di un sinistro o per altre cause tutte da accertare.