AEK Atene-FC Noah Qualificazioni Conference League 15-08-2024 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Quella che doveva essere la prima esibizione del nuovo AEKdi Almeyda con l’arrivo dei connazionali Lamela e Pereyra si è trasformato in un incubo, con il KO sul campo dell’FCper 3 a 1. Nella gara di ritorno i kitrinomavri sono chiamati a rimontare i due gol di scarto e far vedere soprattutto dei miglioramenti in una difesa che con le topiche di Strakosha e InfoBetting: Scommesse Sportive e