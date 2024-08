Addio a Gloria Simonelli ex dipendente comunale I funerali a Migliarina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024), exdella Spezia, molto conosciuta e stimata in città e in particolare adove risiedeva, se ne è andata la scorsa notte all’età di 79 anni. Un grave lutto che ha colpito la famiglia di Simone Mannelli, commercialista e dirigente nazionale della Federciclismo.ha lavorato all’ufficio personale e alla biblioteca Beghi del Comune, prima di ritirarsi in pensione. Era vedova di Cesare Mannelli, lascia i figli Simone e Marianna. Isi terranno oggi, alle 16, nella chiesa di San Giovanni a. La famiglia desidera esprimere sincera gratitudine al reparto di Medicina del San Bartolomeo di Sarzana per le cure professionali e umane prestate adurante il suo ricovero.