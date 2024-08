Abraham Milan nuovo ASSALTO per l’attaccante della Roma Ecco le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 agosto 2024), in agenda unalche può lasciare la! Svelato il PIANO dei rossoneri L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato, svelando come dopo il sempre più probabile arrivo di Fofana il club rossonero potrebbe cercare di regalare a Fonseca una nuova punta entrala fine del mercato. Il nome in cima alla