A Torino un grande chef autodidatta cucina ancora con il fuoco

(Di mercoledì 14 agosto 2024) «Non è sempre facile ritrovare la strada per fare il cuoco in città se a parlare non vuoi che sia l’ego di chi, ma i gesti e le idee al servizio di un significato libero, indipendente e senza compromessi». A dirlo è Cesare Grandi, torinese, classe 1988,e patron illuminato de La Limonaia di. Siamo nel quartiere Pozzo Strada, lontano dal centro cittadino dove, tra i palazzi della zona, in un interno cortile, dal 2013 ha trovato vita questo ristorante. Varcato il cancello di ingresso, la sorpresa: tra piante e limoni, come se ci si trovasse in un’antica orangerie, ecco il dehors del locale, unavetrata cona vista e, in un ex magazzino, quello che oggi è uno dei ristoranti più amati della città, arredato come una casa con mobili e tavoli di legno, quadri, tanti libri, un pianoforte.