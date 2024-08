VIDEO Madonna in visita privata agli Scavi di Pompei il prefetto | Nessuna festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Non ci sarà, tanto meno con 500 persone, è prevista solo la presenza in formadell’artista, ma sarà unadel tutto”. Con queste parole, al termine della riunione del comitato per l’ordine pubblico tenutasi in Prefettura a Napoli, ilpartenopeo Michele di Bari fa chiarezza sull’ipotesi di unadiper celebrare il compleanno della popstar. Quella divenerdì 16 agosto sarà “unadel tutto, con elementi di curiosità culturale, dove credo che ci sarà anche un incontro con il direttore all’interno del parco” sottolinea ildi Bari. “C’è una grande attenzione culturale da parte di, lei ama questo parco archeologico e non vede l’ora di andarci. Ma la cena non ci sarà.